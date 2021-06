Tensione nel Mar Nero, Mosca convoca l'ambasciatrice britannica

-afp

La Russia ha convocato l'addetto militare britannico e l'ambasciatrice di Londra a Mosca, Deborah Bronnert, in relazione all'incidente denunciato nel Mar Nero riguardante il presunto sconfinamento del cacciatorpediniere Defender, della Royal Navy, in acque russe. Lo ha precisato Ben Wallace, ministro della Difesa britannico, a margine di un'audizione in commissione parlamentare alla Camera dei Comuni.