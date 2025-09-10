Svizzera, ex allenatore di sci azzurro sospeso per abusi: "Palpeggiava e insultava le atlete"

Come riporta TicinoOnline, il 52enne è stato sospeso dall'allenamento per cinque anni e, oltre al corso anti-violenza, si farà carico delle spese legali per oltre 3mila franchi. Le presunte condotte dell'ex sciatore azzurro sono state descritte nel dettaglio dal quotidiano svizzero Luzerner Zeitung: secondo le testimonianze delle atlete, l'uomo le avrebbe palpeggiate a fianchi e cosce nelle fasi di riscaldamento, a volte schiaffeggiando anche i glutei. Durante un ritiro in Italia, le avrebbe anche guardate mentre facevano la doccia, commentando: "Avete perso peso o il vostro sedere si è rimpicciolito?". In altre occasioni, sempre secondo il racconto delle ragazze, avrebbe detto "Ora dovete allargare le gambe, non lo fate mai", o ancora "Donne, in ginocchio, come si deve". Il 52enne ha sempre negato le accuse.