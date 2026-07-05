New York, contro il caro-affitti si va a vivere dalle suore

In caso le finanze non vi permettano di puntare ad un loft nell'esclusivo Upper West Side non disperate: da quelle parti c'è sempre il St. Agnes Residence, dove si può puntare ad una sistemazione popolare per appena 950 dollari. Oppure potete godervi il recentemente gentrificato ma sempre caratteristico Bronx, sistemandovi al Centro Maria, dove si scende addirittura a 800 dollari. Se avete fatto tuttavia attenzione alla toponomastica dei luoghi vi sarete tuttavia accorti che qualcosa non torna. Questi luoghi non sono stati tirati su da un palazzinaro particolarmente credente: hanno questi nomi proprio perché sono conventi che tuttavia offrono tranquillamente un posto letto alle ragazze che ne hanno bisogno.