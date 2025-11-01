Sudan, Msf denuncia uccisioni di massa e violenze nella città di El Fasher

Tra le persone arrivate nei campi di Msf il 27 ottobre, 70 bambini con meno di cinque anni erano gravemente malnutriti e il 57% di loro affetto da malnutrizione acuta grave. Il giorno successivo, l'organizzazione ha effettuato uno screening su 120 uomini arrivati da El Fasher, il 20% dei quali era affetto da malnutrizione acuta grave. Questi scioccanti indicatori evidenziano l'assoluta agonia sopportata dalle persone a El Fasher e nei campi circostanti. Più di un anno fa l'area è stata dichiarata zona colpita da carestia e da allora è stata esclusa dall'accesso al cibo e ai beni di prima necessità, con persone che arrivano a nutrirsi di mangime animale per sopravvivere. Diversi testimoni oculari hanno raccontato a Msf che un gruppo di 500 civili e soldati delle Forze Armate Sudanesi e delle Forze Congiunte, hanno provato a fuggire il 26 ottobre ma sono stati uccisi o catturati dalle Rsf e dai loro alleati.