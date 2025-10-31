Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
La guerra civile

Sudan, il Consiglio Onu "indaghi su genocidio ad Al Fasher"

31 Ott 2025 - 00:42
© Afp

© Afp

Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite deve indagare sul "genocidio" in corso ad Al Fasher, nel Darfur. Lo ha dichiarato il rappresentante permanente del Sudan presso le Nazioni Unite, Al-Harith Idriss al-Harith Mohamed. Mercoledì l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha condannato la presunta uccisione da parte delle Forze di Supporto Rapido sudanesi di oltre 460 civili e il rapimento di 6 operatori sanitari presso l'ospedale pediatrico saudita di Al Fasher, nel Darfur settentrionale.

sudan