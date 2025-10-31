Sudan, il Consiglio Onu "indaghi su genocidio ad Al Fasher"

© Afp
Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite deve indagare sul "genocidio" in corso ad Al Fasher, nel Darfur. Lo ha dichiarato il rappresentante permanente del Sudan presso le Nazioni Unite, Al-Harith Idriss al-Harith Mohamed. Mercoledì l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha condannato la presunta uccisione da parte delle Forze di Supporto Rapido sudanesi di oltre 460 civili e il rapimento di 6 operatori sanitari presso l'ospedale pediatrico saudita di Al Fasher, nel Darfur settentrionale.