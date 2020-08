Sudafrica, il conservazionista West Mathewson ucciso dalle sue leonesse

West Mathewson , noto conservazionista sudafricano, è morto dopo essere stato attaccato da due leonesse che aveva appena salvato da una riserva di caccia. L'uomo, 69 anni, si dedicava proprio alla cura dei felini rieducandoli a sopravvivere allo stato selvaggio. Stava passeggiando nella sua riserva, nel nord del Sudafrica , con le due leonesse che all'improvviso si sono azzuffate tra loro per poi azzannare Mathewson davanti agli occhi della moglie.

La moglie ha provato a intervenire - West Mathewson aveva salvato quelle due leonesse da una riserva di caccia e programmava di restituirle allo stato brado in un secondo momento. Quando lo hanno attaccato, la moglie si trovava sul posto e stava seguendo il marito in automobile: appena ha capito cosa stava succedendo ha tentato, inutilmente, di distrarre gli animali, ma era troppo tardi. Mathewson era già stato azzannato ed è morto per le ferite riportate.

La tragedia nella sua riserva - Le due leonesse sono state sedate e trasferite in un centro per specie animali in pericolo. La tragedia è avvenuta nella riserva di Mathewson, il Lion Tree Top Lodge, nella provincia di Limpopo, nel nord del Sudafrica.