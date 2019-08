Sudafrica, "Lion man" ucciso dai leoni che aveva allevato

Leon Van Biljon, 70 anni, aveva allevato a Pretoria, in Sudafrica, i suoi tre leoni Rambo, Katryn e Nakita come figli, per questo era conosciuto nella zona come "Lion man". Per loro aveva costruito a Cullinan il Mahala View Lion Game Lodge, un luogo in cui i turisti potevano ammirare gli animali che lui stesso aveva cresciuto ed educato. E proprio in quel luogo si è consumata la tragedia che ha portato alla morte di Leon. Come tutti i giorni, era entrato nell'area che ospitava i leoni, ma il 20 agosto improvvisamente uno dei tre animali ha aggredito Leon.