Dietro l'emergenza finanziaria c'è anche una lunga fase di instabilità politica. Nell'arco di un decennio Johannesburg ha cambiato dieci sindaci, mentre le maggioranze di coalizione si sono succedute senza riuscire a garantire una direzione amministrativa stabile. La conseguenza è stata una difficoltà crescente nel programmare investimenti e interventi infrastrutturali di lungo periodo. Le emergenze quotidiane hanno finito per prendere il posto della pianificazione, mentre la capacità dell'amministrazione di mantenere efficienti i servizi pubblici si è progressivamente indebolita. La crisi è quindi il risultato non di un singolo episodio, ma di anni di problemi accumulati: instabilità politica, carenza di competenze tecniche, inefficienze amministrative, accuse di corruzione e investimenti insufficienti.