Sparatoria in centro a Washington, un morto e diversi feriti | L'aggressore barricato in un edificio

Una persona è morta e diverse altre sono rimaste ferite da colpi d'arma da fuoco nel quartiere Logan Circle di Washington. Il sospetto aggressore al momento è barricato in un edificio. Lo riferisce la polizia, che è intervenuta con decine di mezzi, in diversi punti della zona. Non è ancora chiaro quante persone siano rimaste ferite, ma la polizia ha confermato che diverse vittime sono state investite dagli spari nella zona tra la 15th Street e la Rhode Island Avenue. La sparatoria è avvenuta a circa un chilometro e mezzo dalla Casa Bianca che ha subito aumentato la sicurezza.
Il presunto autore si è barricato in un edificio
Il presunto autore della sparatoria, si è poi barricato all'interno di un appartamento al settimo piano, nell'isolato 1500 della 15th Street NW. La situazione, riportano i media locali, è stata confermata dall'Emergency Response Team (Ert) del dipartimento di polizia di Washington. Sono stati esplosi diversi colpi di arma da fuoco contro gli agenti di polizia attraverso la porta, costringendo gli operatori della squadra Swat a un ripiegamento temporaneo e a un riposizionamento. L'individuo, prima di barricarsi, si era aggirato per la zona appiccando deliberatamente incendi in diversi punti lungo Church Street NW e la 15th Street NW.
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Decine di agenti sul posto
Secondo quanto riferisce l'emittente "Nbc", decine di auto della polizia e veicoli di emergenza sono presenti nella zona, così come agenti in tenuta antisommossa. L'area interessata dai soccorsi è un isolato molto frequentato che comprende un supermercato Whole Foods, ristoranti, una palestra Vida Fitness e appartamenti.
Ordine di non uscire a tutti i residenti
La polizia di Washington ha emanato la direttiva di emergenza di "cercare riparo e non uscire" a tutti gli abitanti dei quartieri limitrofi al luogo della sparatoria. Le scuole nelle vicinanze sono state poste in stato di lockdown. Anche le strade circostanti sono state chiuse al traffico durante l'imponente intervento delle forze dell'ordine.
L'identikit
La polizia di Washington ha diramato una descrizione del sospettato: "uomo bianco, di corporatura robusta, indossa pantaloncini grigi ed è armato con una pistola di colore grigio e nero".