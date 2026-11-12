Sparatoria in centro a Washington, un morto e diversi feriti | L'aggressore barricato in un edificio

Una persona è morta e diverse altre sono rimaste ferite da colpi d'arma da fuoco nel quartiere Logan Circle di Washington. Il sospetto aggressore al momento è barricato in un edificio. Lo riferisce la polizia, che è intervenuta con decine di mezzi, in diversi punti della zona. Non è ancora chiaro quante persone siano rimaste ferite, ma la polizia ha confermato che diverse vittime sono state investite dagli spari nella zona tra la 15th Street e la Rhode Island Avenue. La sparatoria è avvenuta a circa un chilometro e mezzo dalla Casa Bianca che ha subito aumentato la sicurezza.