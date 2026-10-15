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Usa, sparatoria in una scuola elementare in Oregon

È quanto ha reso noto il dipartimento della polizia di Bend su X, senza fornire ulteriori dettagli

15 Ott 2026 - 23:18
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La polizia di Bend, in Oregon, ha risposto all'allarme per la presenza di un uomo armato alla scuola elementare Silver Rail. Secondo quanto trapelato si sarebbe verificata una sparatoria. È quanto afferma il dipartimento della polizia di Bend su X, senza fornire ulteriori dettagli.

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Scuola in lockdown

 La Silver Rail Elementary School è stata posta in stato di lockdown e il dipartimento di polizia di Bend ha predisposto un punto di ritrovo per consentire il ricongiungimento tra studenti e famiglie.

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