Usa, sparatoria in una scuola elementare in Oregon

La polizia di Bend, in Oregon, ha risposto all'allarme per la presenza di un uomo armato alla scuola elementare Silver Rail. Secondo quanto trapelato si sarebbe verificata una sparatoria. È quanto afferma il dipartimento della polizia di Bend su X, senza fornire ulteriori dettagli.
Scuola in lockdown
La Silver Rail Elementary School è stata posta in stato di lockdown e il dipartimento di polizia di Bend ha predisposto un punto di ritrovo per consentire il ricongiungimento tra studenti e famiglie.