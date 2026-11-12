Un uomo in fuga

Sparatoria in centro a Washington, ferite quattro persone

Aumentata la sicurezza attorno alla Casa Bianca, che dista dal luogo poco più di un chilometro

12 Nov 2026 - 15:05
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Quattro persone sono state colpite da colpi d'arma da fuoco in un quartiere di Washington, a pochi passi dalla Casa Bianca. Lo riferisce la polizia, che è intervenuta in diversi punti della zona sottolineando che la sparatoria "è ancora in corso". Gli spari sono stati segnalati a Logan Circle, a circa 1,6 chilometri a nord della Casa Bianca. 

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Sparatoria a Washington

  Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli, ha dichiarato Nathan Clarke, agente di polizia. La polizia ha invitato la popolazione a evitare la zona, in cui si trovano un centro fitness Vida, la chiesa episcopale di St. Luke e diversi edifici residenziali. Nelle vicinanze si trova anche un supermercato Whole Foods. Gran parte dell'isolato è stato transennato dalle forze dell'ordine. Dopo la notizia la Casa Bianca ha immediatamente aumentato la sicurezza.

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