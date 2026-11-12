Sparatoria in centro a Washington, ferite quattro persone

Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli, ha dichiarato Nathan Clarke, agente di polizia. La polizia ha invitato la popolazione a evitare la zona, in cui si trovano un centro fitness Vida, la chiesa episcopale di St. Luke e diversi edifici residenziali. Nelle vicinanze si trova anche un supermercato Whole Foods. Gran parte dell'isolato è stato transennato dalle forze dell'ordine. Dopo la notizia la Casa Bianca ha immediatamente aumentato la sicurezza.