Sparatoria in centro a Washington, ferite quattro persone

Quattro persone sono state colpite da colpi d'arma da fuoco in un quartiere di Washington, a pochi passi dalla Casa Bianca. Lo riferisce la polizia, che è intervenuta in diversi punti della zona sottolineando che la sparatoria "è ancora in corso". Gli spari sono stati segnalati a Logan Circle, a circa 1,6 chilometri a nord della Casa Bianca.
Sparatoria a Washington
Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli, ha dichiarato Nathan Clarke, agente di polizia. La polizia ha invitato la popolazione a evitare la zona, in cui si trovano un centro fitness Vida, la chiesa episcopale di St. Luke e diversi edifici residenziali. Nelle vicinanze si trova anche un supermercato Whole Foods. Gran parte dell'isolato è stato transennato dalle forze dell'ordine. Dopo la notizia la Casa Bianca ha immediatamente aumentato la sicurezza.