Spagna, killer scoperto un anno dopo grazie a Google Maps: immortalato mentre carica il cadavere in auto

Da oltre un anno risultava scomparso, finché i suoi resti smembrati sono stati ritrovati nei giorni scorsi dalla polizia, sepolti vicino alla chiesa parrocchiale di Andaluz, piccolo comune del distretto di Berlanga de Duero, in Spagna. Così sono scattate le indagini per omicidio e Google Maps ha permesso l'individuazione dell'assassino di quel cubano di cui si erano perse le tracce nel novembre 2023 a Tajueco, paesino di 100 anime, nella provincia di Soria. Le riprese di Street View hanno incastrato il killer, immortalato in via Norte mentre caricava nel bagagliaio dell'auto il cadavere dell'uomo. Due gli arresti per il delitto.