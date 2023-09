Google maps, uomo muore seguendo le indicazioni (sbagliate): famiglia intenta causa contro il Colosso del web in Usa

Google maps finisce nei guai in Carolina del Nord, dove una famiglia ha intentato causa per negligenza contro il Colosso di Cupertino dopo che nel 2022 Philip Paxton, 47 anni, è morto annegato, seguendo le indicazioni errate delle mappe: l'uomo era finito in un fiume con il suo furgone, dopo essere precipitato da un ponte crollato nel 2013.

Una vita spezzata e così anche quella della moglie e dei tre figli. L'accusa? Google non avrebbe mai aggiornato le mappe nonostante le segnalazioni. Con il gigante del web anche altre società private sono state prese di mira: sulla strada infatti non c'erano segnalazioni di pericolo, a causa dei continui atti vandalici, ma era dovere delle aziende fare manutenzione.