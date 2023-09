Usa, al via processo a Google: "In gioco il futuro di internet"

Google e il Dipartimento di Giustizia Usa si sfidano in tribunale nel maggiore processo antitrust degli ultimi 25 anni, destinato ad avere profonde implicazioni per il colosso della ricerca sul web e per le autorità americane.

"Questo caso riguarda il futuro di internet e se Google avrà mai una significativa concorrenza", afferma Kenneth Dintzer, il legale del Dipartimento di Giustizia. Google paga 10 miliardi di dollari l'anno per mantenere il suo monopolio nella ricerca, tramite accordi usati come arma per scoraggiare i rivali e obbligare colossi come Apple e Samsung a utilizzare di default il suo motore di ricerca su smartphone e computer.