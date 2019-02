Spagna, il proprietario del terreno dove è morto Julen: “Avevo chiuso quel buco con blocchi di cemento”

Non trattiene le lacrime di fronte ai giornalisti, David Serrano , proprietario del terreno nel quale ha trovato la morte Julen Rosello . Il bambino di due anni era caduto in un pozzo di 71 metri nella tenuta di Serrano, vicino Malaga, lo scorso 13 gennaio. “Sapevo che c'era il buco di perforazione, per questo lo avevo coperto con due blocchi di calcestruzzo”, afferma l’uomo, sposato con una cugina dei genitori del piccolo.

In una conferenza con la stampa spagnola, Serrano racconta i momenti della caduta di Julen nel pozzo: “Stava giocando tranquillo nel prato, poi abbiamo sentito le sue urla disperate. Ci siamo girati e non lo vedevamo. Ci siamo avvicinati al pozzo e abbiamo capito che era scivolato tra i due blocchi di calcestruzzo ed era sparito”.

Serrano rischia un’accusa per negligenza, ma al momento il suo nome non compare nel registro degli indagati. I suoi legali hanno sottolineato come “l'incidente non poteva essere previsto da David. I responsabili – affermano - sono coloro che hanno costruito il pozzo. Sono state violate parecchie norme di sicurezza per la sua realizzazione, compresa la mancata segnalazione del pozzo stesso e della sua profondità”.