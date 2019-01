Spagna, niente miracolo: trovato morto il piccolo Julen

Come molto temevano, non ce l'ha fatta il piccolo Julen: i soccorritori l' hanno raggiunto all'1:25 di stanotte dopo 13 giorni di scavi senza sosta nel pozzo dove è caduto il 13 gennaio a Totalan, una località vicino a Malaga, ma il bimbo era senza vita. "Disgraziatamente...nonostante tanti sforzi da parte di tanta gente, non è stato possibile....RIPJulen", ha twittato la Guardia Civil, rivolgendo ai familiari "le più sincere condoglianze".