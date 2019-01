Spagna, a rilento gli scavi per raggiungere il piccolo Julen

I minatori incaricati di scavare gli ultimi 4 metri per arrivare a Julen, il bambino caduto in un pozzo il 13 gennaio vicino a Totalan (Spagna), hanno coperto circa la metà della distanza necessaria. Gli 8 minatori lavorano a coppie, mezz'ora ciascuna, e sono dotati di martelli pneumatici e picconi. Tuttavia l'operazione sta durando più del previsto perché è stato necessario ricorrere a delle microesplosioni per far saltare delle rocce molte dure.