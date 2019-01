Spagna, l’autopsia conferma: il piccolo Julen è morto il giorno della caduta

La Spagna ha sperato per tredici giorni di ritrovarlo vivo, ma il piccolo Julen era probabilmente già morto il giorno stesso della fatale caduta . L’autopsia sul cadavere del bambino di due anni, precipitato il 13 gennaio in un pozzo a Totalan, vicino Malaga ha confermato che Julen è morto per un’importante trauma cranico.

Il bambino, secondo la ricostruzione degli investigatori, è precipitato in caduta libera per 71 metri. Il suo corpo è stato quindi ritrovato ricoperto di pietre e detriti che possono aver causato le numerosi lesioni riscontrate dai medici legali sul cadavere di Julen, recuperato la notte tra venerdì e sabato.



Oggi verranno celebrati i funerali al cimitero di El Palo, a Malaga, dove sono stati proclamati tre giorni di lutto cittadini. “Tutta la Spagna si unisce alla tristezza infinita della famiglia di Julen” ha twittato il premier Pedro Sanchez. Per la famiglia del piccolo, questo lutto si aggiunge al dolore dovuto alla scomparsa del fratellino di Julen, morto nel 2017 per un attacco cardiaco a soli tre anni.