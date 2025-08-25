Spagna, allarme jihadismo: 95 arresti in otto mesi, tra cui 8 minorenni

In Spagna si assiste a una vera e propria escalation per quanto riguarda la lotta al terrorismo jihadista. I numeri sono allarmanti: nei primi otto mesi dell'anno 95 persone sono state arrestate per presunti legami col terrorismo, mentre sono sempre più frequenti i casi di giovanissimi che si radicalizzano, spesso online. Otto degli arrestati sono infatti minorenni. La gran parte dei detenuti (84 persone) in una cinquantina di operazioni realizzate da inizio anno è stata arrestata in territorio spagnolo, un terzo in Catalogna, mentre il resto è stato fermato all'estero in cooperazione con le polizie di altri Paesi, secondo i dati diffusi dal ministero dell'Interno.