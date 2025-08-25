Spagna, allarme jihadismo: 95 arresti in otto mesi, tra cui 8 minorenni

Gli arrestati sono in gran parte di nazionalità spagnola e marocchina. Si tratta di un fenomeno seguito con molta attenzione dall'intelligence e dall'antiterrorismo
© ansa
In Spagna si assiste a una vera e propria escalation per quanto riguarda la lotta al terrorismo jihadista. I numeri sono allarmanti: nei primi otto mesi dell'anno 95 persone sono state arrestate per presunti legami col terrorismo, mentre sono sempre più frequenti i casi di giovanissimi che si radicalizzano, spesso online. Otto degli arrestati sono infatti minorenni. La gran parte dei detenuti (84 persone) in una cinquantina di operazioni realizzate da inizio anno è stata arrestata in territorio spagnolo, un terzo in Catalogna, mentre il resto è stato fermato all'estero in cooperazione con le polizie di altri Paesi, secondo i dati diffusi dal ministero dell'Interno.
Si tratta di un fenomeno seguito con molta attenzione dall'intelligence e dall'antiterrorismo, soprattutto per l'aumento dei ragazzi, spesso adolescenti, arrestati, significativo rispetto al passato. Un trend legato, secondo gli esperti, alla radicalizzazione sul web, intensificatasi dalla pandemia, con contenuti estremisti che migrano sulle piattaforme social più frequentate dai giovani.
Le operazioni, che si sono svolte in 12 delle 17 comunità autonome iberiche e nella città autonoma di Melilla, in Marocco, hanno coinvolto anche quattro donne, tra cui due sorelle arrestate a Madrid per aver gestito una vera e propria accademia della jihad online, una piattaforma per l'indottrinamento di altre donne musulmane. Gli arrestati sono in gran parte di nazionalità spagnola e marocchina.
