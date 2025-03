In Spagna agenti della guardia civile, in collaborazione con l'intelligence marocchina, hanno arrestato a Cordoba un uomo accusato di essere "in un avanzato processo di radicalizzazione" e di propaganda dell'Isis. Si tratta di un giovane di 26 anni, di origini marocchine. Un secondo presunto affiliato alla jihad è stato arrestato a Burgos, al centro-nord della penisola, in una diversa operazione di polizia partita da Madrid.