Spagna, il governo festeggia i 50 anni della democrazia lanciando una linea di abbigliamento

© Instagram | I capi di abbigliamento per celebrare i 50 anni della democrazia
© Instagram | I capi di abbigliamento per celebrare i 50 anni della democrazia
Nella collezione ci sono maglie, felpe e pantaloni, con le scritte "50" e "Dmocracia". I capi però non si potranno comprare: saranno usati per altri eventi
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La Spagna celebra i 50 anni della democrazia, dalla morte del dittatore Francisco Franco. Lo fa anche con il lancio di "Dmocracia", una campagna di comunicazione che vuole parlare soprattutto ai giovani attraverso un linguaggio che conoscono bene: quello della moda. Per questo, è stata creata una capsule collection, una linea di abbigliamento sotto la guida del creativo e designer Bnomio. Maglie, felpe e pantaloni, con le scritte "50" e "Dmocracia", fanno parte della collezione indossata da influencer e content creator in uno shooting fotografico al Congresso dei deputati.
"Dmocracia" non è un nuovo marchio di abbigliamento, ma prima di tutto "una campagna di comunicazione che ha ottenuto un'ampia risonanza sui social network", come si legge nel sito web dell'iniziativa. Da qui nasce la "fregatura". I capi infatti non sono in vendita: ne è stato prodotto un numero limitato di esemplari che saranno utilizzati durante tutto l'anno in occasione di eventi e attività del programma Spagna in Libertà. La moda è solo il mezzo per arrivare direttamente ai giovani e fargli capire l'importanza della democrazia. L'obiettivo sembra centrato, dato che in sole tre settimane la campagna ha totalizzato oltre 4 milioni di visualizzazioni sui canali social, raggiungendo più di 600.000 persone, di cui oltre il 75% ha meno di 35 anni. Tutto questo è stato realizzato senza pubblicità a pagamento su piattaforme come Meta o TikTok, e a un costo ben inferiore al 50% della media delle campagne istituzionali degli ultimi anni.
"Quando ti vesti, prendi posizione". È questo lo slogan della campagna di comunicazione "Dmocracia". Non è un caso. La moda, come la musica, i videogiochi, le serie TV e il cinema, è uno dei linguaggi che i giovani comprendono più direttamente. E la moda può essere un ulteriore elemento di comunicazione politica, in grado di avvicinare i più giovani, la Gen Z, al concetto di democrazia. Se nel calderone si aggiungono anche delle figure social importanti, il gioco è presto fatto. Oltre all'abbigliamento infatti il lancio e la diffusione di "Dmocracia" hanno l'obiettivo di far veicolare la narrazione da figure rilevanti per il target di riferimento: cioè influencer, content creator e media digitali di riferimento per la Generazione Z. Questi profili sono stati scelti per la loro rilevanza nel mondo della moda e del lifestyle, ma anche per la loro capacità di trasmettere i valori del progetto. Un progetto che fino a ora sembra essere un gran successo.