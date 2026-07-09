Spagna, il governo festeggia i 50 anni della democrazia lanciando una linea di abbigliamento

"Dmocracia" non è un nuovo marchio di abbigliamento, ma prima di tutto "una campagna di comunicazione che ha ottenuto un'ampia risonanza sui social network", come si legge nel sito web dell'iniziativa. Da qui nasce la "fregatura". I capi infatti non sono in vendita: ne è stato prodotto un numero limitato di esemplari che saranno utilizzati durante tutto l'anno in occasione di eventi e attività del programma Spagna in Libertà. La moda è solo il mezzo per arrivare direttamente ai giovani e fargli capire l'importanza della democrazia. L'obiettivo sembra centrato, dato che in sole tre settimane la campagna ha totalizzato oltre 4 milioni di visualizzazioni sui canali social, raggiungendo più di 600.000 persone, di cui oltre il 75% ha meno di 35 anni. Tutto questo è stato realizzato senza pubblicità a pagamento su piattaforme come Meta o TikTok, e a un costo ben inferiore al 50% della media delle campagne istituzionali degli ultimi anni.