Il problema principale, secondo l'artista, è la sensazione costante di essere osservato e ripreso anche nei momenti più privati. Una situazione che con il tempo è diventata difficile da gestire. «"Non mi piace quando la gente mi riprende mentre ballo. Magari sono ubriaco. Non voglio fare brutta figura davanti alla telecamera" ha raccontato, aggiungendo di sentirsi "come una tigre bianca in uno zoo". Tra gli episodi più curiosi legati alla popolarità, Mahmood ha ricordato anche un aneddoto piuttosto surreale: dopo un incontro intimo con una persona, questa gli avrebbe confessato che i suoi figli erano grandi fan del cantante, lasciandolo completamente spiazzato.