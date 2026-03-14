Mahmood lascia l'Italia: "Mi trasferisco in Spagna, qui mi sento perseguitato"
Il cantante racconta il peso della fama e la decisione di fermarsi: stop ai live nel 2026 per ritrovare ispirazione e libertà lontano dai riflettori
Il successo può cambiare la vita, ma non sempre nel modo in cui si immagina. A volte i riflettori diventano troppo forti, la privacy si riduce e ogni gesto finisce sotto osservazione. È quello che sta vivendo Mahmood, che dopo anni di trionfi e popolarità ha deciso di cambiare aria: l'artista ha annunciato l'intenzione di trasferirsi in Spagna per ritrovare uno spazio più libero e lontano dalla pressione quotidiana.
La decisione di lasciare l'Italia
A raccontarlo è stato lo stesso cantante in un'intervista alla rivista "Butt", spiegando di sentire il bisogno di rallentare e allontanarsi per un periodo dall'Italia. "Mi trasferisco in Spagna. Ho bisogno di passare più tempo a camminare per strada, a pensare ai miei drammi, senza essere perseguitato" ha spiegato.
Il problema principale, secondo l'artista, è la sensazione costante di essere osservato e ripreso anche nei momenti più privati. Una situazione che con il tempo è diventata difficile da gestire. «"Non mi piace quando la gente mi riprende mentre ballo. Magari sono ubriaco. Non voglio fare brutta figura davanti alla telecamera" ha raccontato, aggiungendo di sentirsi "come una tigre bianca in uno zoo". Tra gli episodi più curiosi legati alla popolarità, Mahmood ha ricordato anche un aneddoto piuttosto surreale: dopo un incontro intimo con una persona, questa gli avrebbe confessato che i suoi figli erano grandi fan del cantante, lasciandolo completamente spiazzato.
Una carriera partita in salita
La decisione arriva dopo anni di lavoro e un percorso tutt'altro che semplice. Prima di diventare uno dei volti più riconoscibili del pop italiano, Mahmood ha dovuto affrontare rifiuti e difficoltà economiche, lavorando nei bar per mantenersi mentre cercava di costruire la sua carriera musicale. L'artista ha ricordato anche le pressioni dell'industria discografica agli inizi del suo percorso. "Mi hanno trattato come uno schifo. Volevano che pubblicassi una canzone terribile, super pop. Mi dicevano che dovevo ascoltare quello che passava alla radio" ha dichiarato. Eppure proprio la sua identità musicale, diversa dalle logiche più commerciali, si è rivelata la chiave del successo.
Il caso Soldi e il trionfo internazionale
Il punto di svolta è stato il brano Soldi, che inizialmente non convinse molti addetti ai lavori. "Nessuno ci credeva. Dicevano: 'Carino, strano'" ha ricordato il cantante. La canzone, però, ha superato ogni previsione diventando la canzone italiana più ascoltata in streaming di sempre e aprendo a Mahmood le porte del successo internazionale.
La vita privata e il rapporto con la famiglia
Il cantante ha parlato anche della sua vita personale, sottolineando di non aver mai sentito il bisogno di nascondere la propria sfera privata. "Sono stato fortunato. Ho una mamma molto brava. La mia più grande fortuna nella vita è stata mia madre" ha raccontato.
Lo stop ai concerti nel 2026
Il trasferimento all'estero si accompagna anche a una pausa dal lavoro. Mahmood ha infatti confermato che nel 2026 non sarà impegnato in tour né nella pubblicazione di nuova musica. "Ho smesso di andare in tour e di pubblicare nuove canzoni perché ho davvero bisogno di tempo per trovare una nuova ispirazione e una visione diversa da condividere con le persone" ha spiegato.