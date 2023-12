Spagna, 36enne italiana scomparsa da 11 giorni: si mobilita l'Interpol

A Malaga, in Spagna, dove si era trasferita due anni fa per lavoro, è introvabile da 11 giorni: per la 36enne bergamasca Roberta Cortesi ora si mobilita anche l'Interpol.

A Osio Sotto la famiglia è convinta che sia avvenuto "un evento delittuoso", e l'avvocato della madre e della sorella ha contattato la polizia spagnola per chiedere un maggior coinvolgimento nelle indagini. Intanto l'associazione spagnola Sos Desaparecidos ha diffuso un appello urgente con le immagini della donna, chiedendo a chiunque abbia informazioni di contattare le autorità.