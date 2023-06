Italiano arrestato in Spagna per l'omicidio della compagna, spunta un cadavere in un muro

Il corpo potrebbe essere quello della ex, una italo-albanese scomparsa nel2014 sempre in Spagna

La donna, l'italo-albanese Sibora Gagani, si era trasferita in Spagna assieme all'allora fidanzato Romeo, ma di lei si erano improvvisamente perse le tracce.

Il mese scorso, quando l'uomo è stato arrestato - sempre a Torremolinos - come presunto responsabile dell'uccisione della più recente ex compagna, Paula, il caso di Sibora Gagani è tornato a galla perché i parenti della donna hanno riconosciuto nelle foto segnaletiche dell'arrestato il fidanzato di dieci anni fa della ragazza scomparsa.

Secondo i media spagnoli, Romeo, messo alle strette, dopo aver visto nella stazione di polizia in cui veniva interrogato la foto della ex fidanzata, avrebbe confessato di averla uccisa. Avrebbe quindi raccontato agli investigatori di aver murato il cadavere nella loro abitazione dopo aver utilizzato dell'acido per tentare di disfarsene.

I resti umani, murati nell'appartamento all'interno di un'intercapedine in legno, sono stati ora inviati all'Istituto di medicina legale di Malaga per verificare che appartengano realmente a Sibora Gagani.