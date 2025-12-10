Sophie Kinsella, le ragioni di un successo che ha segnato la letteratura chick lit

La narrativa contemporanea piange un gigante della letteratura, capace di vendere oltre 45 milioni di libri in tutto il mondo e tradotti in più di 40 lingue. Il merito di questi numeri è da ricercare nell'ironia e nella delicatezza che Kinsella ha inserito fra le pagine delle sue opere dal 2000 in poi, anno della pubblicazione di "I Love Shopping", bestseller del genere chick lit, le cui protagoniste sono donne tra i 20 e i 40 anni che vivono in grandi città e lavorano in contesti come l’editoria, il giornalismo e la moda. Nelle sue opere, lettori e lettrici hanno scoperto un'amica, una complice, capace di far ridere, piangere, ma anche riflettere. Il successo fu immediato, grazie anche a Becky Bloomwood, protagonista comica e affettuosa della celebre saga.