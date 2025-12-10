Addio a Sophie Kinsella, quando a "Verissimo" raccontava la sua lotta contro il tumore

La scrittrice era anche tornata sui primi sintomi e sulla scoperta della diagnosi, evidenziando anche il costante supporto del marito Henry Wickham: "I primi segnali sono state le gambe. Le gambe sono diventate debolissime e andavo in giro per casa tenendomi ai mobili. All'inizio ho pensato: 'Devo riprendere ad andare in palestra'. Poi ho cominciato a inciampare, a barcollare e a questo punto mi sono veramente resa conto che c'era qualcosa che non andava. Poi mi girava tutto da una parte anche da seduta, ero sempre tutta storta. In effetti è stato mio marito a dire: 'Deve esserci qualcosa che non va, dobbiamo andare in ospedale'. Eravamo in campagna quando l'ha detto, a un paio d'ore da Londra.



Quindi aveva proseguito: "Siamo andati in macchina fino a Londra per andare a fare una TAC del cervello proprio per vedere se andava tutto bene. Io sono salita in macchina, ma ora che siamo arrivati a Londra, cioè dopo due ore, non riuscivo nemmeno più a camminare. Mi hanno dovuto proprio portare in ospedale in sedia a rotelle perché non riuscivo più a camminare".