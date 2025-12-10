Addio a Sophie Kinsella, quando a "Verissimo" raccontava la sua lotta contro il tumore

"Era tutto perfetto. Poi un giorno mi sono svegliata in un letto di ospedale", raccontava la celebre scrittrice nel novembre 2024
Nel giorno della morte di Sophie Kinsella, l'autrice del best seller "I love shopping" scomparsa all'età di 55 anni dopo una lunga battaglia contro la malattia, risuonano le sue parole rilasciate a "Verissimo" in un'intervista del novembre 2024.
"Ho vissuto una vita stupenda, ho scritto i miei libri, ho avuto successo, ho avuto cinque figli e un marito con cui ci amiamo. Era tutto perfetto. Poi un giorno mi sono svegliata in un letto di ospedale, senza ricordarmi perché fossi lì, con la testa fasciata - raccontava la scrittrice durante il collegamento con la trasmissione di Canale 5 -. Dopo ho scoperto di aver avuto un'operazione importante e di avere una diagnosi di cancro al cervello".
La scrittrice era anche tornata sui primi sintomi e sulla scoperta della diagnosi, evidenziando anche il costante supporto del marito Henry Wickham: "I primi segnali sono state le gambe. Le gambe sono diventate debolissime e andavo in giro per casa tenendomi ai mobili. All'inizio ho pensato: 'Devo riprendere ad andare in palestra'. Poi ho cominciato a inciampare, a barcollare e a questo punto mi sono veramente resa conto che c'era qualcosa che non andava. Poi mi girava tutto da una parte anche da seduta, ero sempre tutta storta. In effetti è stato mio marito a dire: 'Deve esserci qualcosa che non va, dobbiamo andare in ospedale'. Eravamo in campagna quando l'ha detto, a un paio d'ore da Londra.
Quindi aveva proseguito: "Siamo andati in macchina fino a Londra per andare a fare una TAC del cervello proprio per vedere se andava tutto bene. Io sono salita in macchina, ma ora che siamo arrivati a Londra, cioè dopo due ore, non riuscivo nemmeno più a camminare. Mi hanno dovuto proprio portare in ospedale in sedia a rotelle perché non riuscivo più a camminare".