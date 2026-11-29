Un mercantile battente bandiera panamense, appartenente a una compagnia con sede negli Emirati Arabi Uniti, è stato sequestrato nel Golfo di Aden da un gruppo di sei uomini armati. L'episodio, riportato da Garowe online, è stato riferito da un funzionario della polizia marittima del Puntland, Stato regionale semiautonomo della Somalia. La nave è stata identificata come la Mv Marsa Virgo, di proprietà della società emiratina Marsa Ocean Shipping. Il cargo trasportava container con un carico non ancora reso noto. Secondo il funzionario somalo sei uomini armati hanno preso il controllo dell'imbarcazione.