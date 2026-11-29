Un mercantile battente bandiera panamense, appartenente a una compagnia con sede negli Emirati Arabi Uniti, è stato sequestrato nel Golfo di Aden da un gruppo di sei uomini armati. L'episodio, riportato da Garowe online, è stato riferito da un funzionario della polizia marittima del Puntland, Stato regionale semiautonomo della Somalia. La nave è stata identificata come la Mv Marsa Virgo, di proprietà della società emiratina Marsa Ocean Shipping. Il cargo trasportava container con un carico non ancora reso noto. Secondo il funzionario somalo sei uomini armati hanno preso il controllo dell'imbarcazione.
Non ci sarebbero feriti
L'agenzia britannica per le Operazioni commerciali marittime (Ukmto) ha comunicato di aver ricevuto una segnalazione dal comandante della nave, secondo cui uomini armati sono saliti a bordo alle ore 5:30 italiane, a circa 64 miglia nautiche (119 chilometri) a sud-ovest di Balhaf, lungo la costa dello Yemen. Un secondo allarme per abbordaggio è stato diffuso dal Centro per la sicurezza marittima - Oceano Indiano dell'Unione europea. Secondo il centro europeo, l'equipaggio si sarebbe rifugiato in un compartimento di sicurezza. Non sono stati segnalati feriti.