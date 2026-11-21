Kiev denuncia nuovi raid russi: "Il nemico ha attaccato Zaporizhzhia. Un asilo è stato colpito". A fuoco anche un impianto industriale a Kryvyi Rih, raggiunto da alcuni droni. Mosca, intanto, ha annunciato di aver attaccato "infrastrutture energetiche e imbarcazioni ucraine a supporto delle operazioni dell'esercito" del Paese.