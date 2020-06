Snapchat accusa Trump di incitare alla violenza: "Stop ai suoi messaggi"

Snapchat , il social network molto usato dai giovani, ha accusato Donald Trump di incitare alla "violenza razziale" e ha annunciato che non promuoverà più i suoi messaggi. Lo ha reso noto un portavoce. "Non andremo ad amplificare le voci che incitano alla violenza razziale e all'ingiustizia facendo loro promozione gratuita sulla piattaforma", ha precisato la società in relazione al caso George Floyd .

Dopo che Twitter, il social preferito del presidente Usa, ha definito "potenzialmente fuorvianti" alcuni messaggi del leader della Casa Bianca che ha a sua volta accusato la piattaforma di intromissione elettorale, La campagna Usa 2020 passerà su Snapchat, in quella che si può definire guerra dei social. Negli Stati Uniti l'epidemia da coronavirus ha interrotto bruscamente gli sforzi per corteggiare i giovani elettori, costringendo i candidati alla presidenza a correre sul social network.

L'applicazione a 229 milioni di utenti - meglio conosciuta per i suoi filtri che danno l'impressione di un coniglio o di un vampiro con i denti aguzzi - è un nuovo grande campo di battaglia per il duello che opporrà a novembre due settuagenari: il presidente uscente Donald Trump e l'ex vicepresidente Joe Biden. La posta in gioco e' alta: secondo diversi studi, la Generazione Z (18-23 anni) e i Millennials (24-39 anni) insieme rappresentano oltre il 35% dell'elettorato americano. Giovani per i quali i social network tradizionali, come Facebook e Twitter, sembrano obsoleti.