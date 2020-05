Usa, Twitter corregge Trump: ora il presidente minaccia di chiudere i social

Donald Trump ha visitato una fabbrica della Ford vicino a Detroit (Michigan) senza indossare la mascherina contro il coronavirus, sfidando così il procuratore generale dello Stato Dana Nessel (dem), che gli aveva chiesto di attenersi alle leggi dello Stato e alla politica dell'azienda per tutelare la salute dei lavoratori, ricordandogli la sua "responsabilità non solo legale ma anche sociale e morale di prendere ragionevoli precauzioni per prevenire la diffusione del virus".

"Non è necessaria, sono stato testato oggi", ha spiegato ai giornalisti che lo incalzavano su questo tema. "Prima di entrare qui l'ho indossata nell'area riservata, ma non volevo dare alla stampa la soddisfazione di vedermi", ha aggiunto. Non ci sono tuttavia immagini che lo documentano. Tutte le persone che lo accompagnavano, compresi i vertici aziendali, avevano la mascherina addosso. L'impianto è stato riconvertito per produrre ventilatori polmonari per i malati di Covid-19.