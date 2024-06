Slovacchia, il Parlamento ha chiuso radio e tv pubbliche

Non sono bastate le proteste dei mesi scorsi a fermare il governo, co le migliaia di persone scese in piazza soprattutto a Bratislava. La contestata legge che prevede un maggior controllo del governo sui media è passata. La Radio e Televisione della Slovacchia (RTVS) sta per chiudere definitivamente e al suo posto arriverà una nuova istituzione pubblica meno critica e più conforme all'attuale politica slovacca, la Televisione e Radio Slovacca (STVR). Il suo direttore verrà eletto da un consiglio formato da nove componenti. Quattro candidati saranno scelti direttamente del ministero della Cultura. È quello che ha deciso il Parlamento del Paese guidato da Robert Fico.