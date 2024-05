Slovacchia, premier Fico in leggero miglioramento dopo l'attentato

Lo stato di salute del primo ministro slovacco Robert Fico è "in leggero miglioramento".

Lo ha annunciato l'ospedale dove è ricoverato dopo essere stato gravemente ferito da quattro colpi di arma da fuoco esplosi in un attentato. Fico, ferito il 15 maggio a Handlova, è stato sottoposto a due lunghe operazioni chirurgiche. L'attentatore, il 71enne Juraj Cintula in custodia cautelare per tentato omicidio premeditato, sotto interrogatorio ha dichiarato di aver sparato perché in disaccordo con la politica perseguita dal governo di Fico.