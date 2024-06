"La democrazia ha bisogno di una stampa capace di guardare la realtà con libertà, con intelligenza e con spirito critico". Lo afferma il capo dello Stato Sergio Mattarella, in un messaggio in vista della sua visita di sabato prossimo a Solferino e a Castiglione delle Stiviere in occasione dell'anniversario della fondazione della Croce Rossa, per i 360 anni della Gazzetta di Mantova, il quotidiano più antico d'Italia, fondato nel 1664.