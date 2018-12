Siria, intesa Russia-Turchia dopo il ritiro delle truppe Usa

Russia e Turchia hanno concordato di coordinare le proprie operazioni di terra in Siria, dopo l'annuncio del ritiro delle truppe Usa. Lo ha reso noto il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov. "Un'intesa è stata raggiunta su come delegati degli eserciti di Mosca e Ankara continueranno a coordinare le proprie azioni sul terreno nelle nuove condizioni, con l'obiettivo di sradicare le minacce terroristiche in Siria", ha precisato Lavrov.