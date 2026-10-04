La procedura è stata effettuata a marzo. Sei mesi più tardi, secondo quanto raccontato dall'uomo, il risultato continua a essere evidente: Daryl riesce a ruttare e i disturbi che per anni avevano condizionato la sua vita sono praticamente scomparsi. Gonfiore e dolore addominale non rappresentano più una presenza quotidiana e anche alcuni alimenti che aveva imparato a evitare sono tornati nella sua dieta. Il Botox, tuttavia, non garantisce necessariamente una soluzione permanente per tutti. L'effetto della tossina è temporaneo e alcuni pazienti possono avere bisogno di una nuova infiltrazione.