Singapore, sotto sequestro quasi 10 tonnellate di zanne di elefante

E’ la prima volta che vengono sequestrate 9,7 tonnellate di avorio. Si tratta dell’equivalente delle zanne di circa 300 elefanti, per un valore stimato di quasi 13 milioni di dollari. E’ successo a Singapore dove dei funzionari sono riusciti a intercettare alcuni container provenienti dal Congo e diretti in Vietnam.



Insieme all’avorio sono stati trattenuti oltre 200 sacchi contenenti squame di pangolini, una specie di formichiere considerato tra i mammiferi più trafficati al mondo a causa della sua pelle utilizzata, frequentemente, per i medicinali asiatici. “Gli animali in questione - ha dichiarato il National Parks Board - sono protetti dalla convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione”.