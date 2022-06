Servono petrolio e gas, gli Usa "fanno pace" col Venezuela e chiamano Maduro: "Via le sanzioni per le compagnie occidentali"

Gli Stati Uniti sono pronti a bussare alla porta del Venezuela di Nicolas Maduro . A confermarlo lo stesso presidente del Paese sudamericano, il quale ha dichiarato che Joe Biden e le autorità americane hanno emesso licenze che permetteranno ad alcune compagnie occidentali di poter esportare petrolio e gas naturale da Caracas , decisione strategica per ovviare al (parziale, e futuro) embargo dalla Russia.



"Si stanno compiendo i primi passi. Gli Usa, una settimana fa più o meno, hanno compiuto un passo significativo concedendo

licenze

Eni

permetteranno di produrre petrolio e gas in Venezuela per esportarli ai loro mercati naturali

alla statunitense Chevron, alla italianae alla spagnola Repsol, di iniziare i processi che", ha detto Maduro nel corso di una trasmissione televisiva. La notizia, al momento, non è stata commentata da Eni.

"Sono passi piccoli ma significativi", ha detto Maduro ricordando che il Paese caraibico dispone delle maggiori riserve certificate di petrolio al mondo". Il "

greggio di cui il mondo ha bisogno per funzionare è qui in Venezuela

e noi disponiamo del quadro giuridico per accettare investimenti", ha aggiunto.

Caracas da anni è in estrema difficoltà

- Il Venezuela, sprofondato da anni in una grave crisi economica, politica e sociale, nel 2019 ha sfiorato la guerra civile, con metà della popolazione avversa a Nicolás Maduro. L'embargo che gli Stati Uniti hanno applicato a Caracas ha inevitabilmente aggravato la recessione e inasprito la conflittualità. Ora, la guerra russo-ucraina sta sbloccando la situazione: l'amministrazione Biden, infatti, ha fatto sapere che allenterà le sanzioni economiche contro il regime venezuelano di Maduro per favorire i negoziati tra il governo e l'opposizione, specificando che procederà in questo senso su "richiesta" di Juan Guaidó, il capo dell'opposizione, autoproclamato presidente del Venezuela.