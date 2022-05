Draghi: "Politica energetica dell'Ue non tornerà come prima" | "Essenziale che Putin non vinca questa guerra"

Quello che è successo è troppo brutale. Dobbiamo muoverci ora per cambiare i nostri fornitori di energia nel lungo periodo". Lo ha detto il premier Mario Draghi, intervenendo alla sessione dedicata all' Ucraina del vertice straordinario europeo a Bruxelles.

"Rischio catastrofe alimentare reale, colpa di Putin" -

"Il confronto con Putin è necessario per risolvere il problema del grano, della sicurezza alimentare. Il rischio di una catastrofe alimentare - ha ricordato Draghi - è reale: e se non ci sarà una soluzione, dovrà essere chiaro che la colpa è di Putin".

"Essenziale che Putin non vinca questa guerra" -

"È essenziale che Putin non vinca questa guerra", ha ribadito il premier. "Allo stesso tempo dobbiamo chiederci se può essere utile parlargli. Sono scettico dell'utilità di queste telefonate, ma ci sono ragioni per farle. Queste conversazioni dimostrano che è Putin a non volere la pace".