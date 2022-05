Scontro sul petrolio, Orban: "Sanzioni sull'energia per noi sono linea rossa" | L'Ue continua a cercare l'accordo, riuniti gli ambasciatori

Budapest: "Sanzioni sarebbero una bomba atomica per l'Ungheria" -

"Ci serviranno almeno cinque anni, e anche fondi, per riorganizzare e ricostruire gli stabilimenti. Quindi abbiamo mandato indietro la proposta alla Commissione europea per una revisione", ha detto Orban al sito Index.hu. La presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen "ignora il fatto che i Paesi Ue sono in circostanze totalmente diverse e fa una proposta che ignora le caratteristiche individuali. Non possiamo accettarlo, per l'Ungheria è l'equivalente di una bomba atomica", ha detto Orban.

Borrell: "Fare presto per trovare un accordo" -

L'Unione, intanto, continua a cercare l'accordo sul sesto pacchetto di sanzioni. A Bruxelles si è riunito il Coreper, il comitato che raggruppa gli ambasciatori dei 27 presso l'Ue. "Stiamo lavorando per arrivare a un accordo tra tutti i Paesi europei, per fermare l'importazione di petrolio dalla Russia. Si farà", ha assicurato l'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza Josep Borrell. "E se non si fa presto, cioè entro questo fine settimana, dovrò far riunire il Consiglio dei ministri degli Affari esteri per avere un accordo politico".