Scozia, Galles e Irlanda del Nord al governo britannico: "Autodeterminazione un diritto"

Un avvertimento forte e chiaro. È quello mandato dai capi dei governi locali di Scozia, Irlanda del Nord e Galles, tutti di orientamento separatista, al governo centrale britannico. John Swinney, Michelle O'Neill e Rhun ap Iorwerth hanno firmato un memorandum d'intesa che ha il sapore di sfida al Regno Unito: "Abbiamo il diritto all'autodeterminazione e nessun governo di Westminster ha diritto di bloccare la democrazia", si legge nel documento. Sì, perché nell'ombra si nasconde un'altra possibile Brexit: quella, appunto, di Scozia, Irlanda del Nord e Galles che potrebbero far crollare l'Uk. O forse soltanto stringere dei rapporti più forti con l'Unione Europea.