Referendum in Islanda, vince il "no": la nazione rifiuta di entrare nell'Ue

La pesca e la concessione delle zone al controllo dell'Ue è stato il tema centrale di questo referendum. Il 90% delle imprese del settore si era dichiarato contrario all'adesione, temendo di perdere il controllo sulle acque territoriali nell'ambito della politica comune europea. E questo nonostante la disponibilità di Bruxelles, pronta a trovare un compromesso: "Le specificità dell'Islanda in materia di pesca e agricoltura sono ben note e dovranno essere esaminate attentamente", aveva dichiarato la commissaria europea all'Allargamento Marta Kos, dicendosi convinta che sarebbero state individuate "soluzioni creative". Una ripresa dei negoziati avrebbe rafforzato la presenza dell'Ue nell'Artico e rappresentato la prima possibile adesione di un Paese ricco dal 1995. Senza contare poi la prospettiva di aderire all'euro, molto più stabile della corona islandese. Il campo avverso, invece, ha insistito sulla perdita di autonomia dell'isola e sulle limitazioni delle quote pesca che Bruxelles potrebbe imporre.