Attimi di paura per i giocatori della squadra pakistana U19 di cricket, che in trasferta in Inghilterra si sono visti bussare la porta delle loro stanze d'albergo da... manifestanti anti-immigrazione. Il tutto è accaduto nella serata di martedì 8 settembre al Marriot Hotel di Portsmouth, dove circa 40 esponenti di estrema destra si sono radunati davanti all'ingresso dell'albergo, convinti che la struttura stesse ospitando dei migranti clandestini appena arrivati in città su dei pullman. Alcuni dei manifestanti hanno anche fatto irruzione nell'edificio, raggiungendo gli alloggi degli atleti. Una volta compreso il "malinteso", i manifestanti - di cui la maggior parte a volto coperto - si sono dileguati in fretta e furia.