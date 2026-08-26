Pakistan, incendio in un reparto di ginecologia: 14 neonati morti a Islamabad

Lo scoppio sarebbe avvenuto all'incirca intorno alle ore 7 del mattino. Un testimone, la cui nipote era ricoverata nel reparto di ginecologia, ha dichiarato al giornale Dawn che il reparto neonatale era ospitato in un edificio in cui erano in corso lavori di riparazione e ristrutturazione. "Dopo lo scoppio dell'incendio, hanno detto alle pazienti di evacuare l'edificio. Le donne che avevano appena partorito hanno dovuto scendere di corsa le scale dal secondo piano", ha dichiarato. Il Pims, fondato nel 1985, è il più grande ospedale pubblico di Islamabad. È una delle due strutture sanitarie più antiche della capitale e comprende diversi ospedali e istituti di formazione.