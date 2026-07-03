Il dramma

Pakistan, bus precipita in un burrone: almeno 40 morti

Il mezzo, che trasportava anche i passeggeri di un altro bus rimasto in panne, è uscito di strada provocando la strage

03 Lug 2026 - 10:00
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È di almeno 40 morti e 8 feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto nelle prime ore di venerdì 3 luglio in Pakistan. La tragedia si è consumato a Dana Sar, nel sudovest del Paese fra le province del Belucistan e del Khyber Pakhtunkhwa, dove un autobus è precipitato in un burrone dopo essere uscito di strada.

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Bus sovraffollato

 Il bilancio delle vittime è drammatico. Stando alle prime ricostruzioni, pare che il mezzo trasportasse passeggeri provenienti da un altro autobus rimasto in panne: una situazione che dunque avrebbe causato il sovraffollamento. Al momento i soccorritori sono al lavoro per l'identificazione delle vittime dell'incidente che, ricordiamo, sono almeno 40.

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Il cordoglio del presidente

 Nei minuti immediatamente successivi all'incidente è arrivato anche il messaggio del presidente pakistano Asif Ali Zardari, che ha espresso cordoglio ai familiari delle vittime e ha augurato una pronta guarigione ai feriti. Anche il primo ministro del Belucistan, Sarfraz Bugti, ha espresso la propria vicinanza e ha ordinato alle autorità di fornire le migliori cure mediche ai feriti.

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