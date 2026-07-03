Pakistan, bus precipita in un burrone: almeno 40 morti

Nei minuti immediatamente successivi all'incidente è arrivato anche il messaggio del presidente pakistano Asif Ali Zardari, che ha espresso cordoglio ai familiari delle vittime e ha augurato una pronta guarigione ai feriti. Anche il primo ministro del Belucistan, Sarfraz Bugti, ha espresso la propria vicinanza e ha ordinato alle autorità di fornire le migliori cure mediche ai feriti.