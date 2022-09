Scontri fra Armenia e Azerbaigian, oltre cento morti: cosa sta succedendo

Si infiamma il conflitto tra Armenia e Azerbaigian, da decenni opposti l'una all'altro per il controllo del Nagorno-Karabakh.

Gli scontri armati al confine tra i due Paesi, aggravatisi negli ultimi giorni, hanno provocato la morte di oltre cento soldati. I bombardamenti erano stati interrotti martedì mattina, anche se non completamente, dopo l'intervento di mediazione della Russia per concordare un cessate il fuoco. Per contrastare l'offensiva di Baku e "ristabilire l'integrità territoriale", Erevan ha chiesto l'intervento militare del Csto, l'Organizzazione del trattato di sicurezza collettivo a guida russa.