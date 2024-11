Argentina, scarcerato con un cavillo l'ex Br Leonardo Bertulazzi

In Argentina i giudici hanno ordinato la scarcerazione dell'ex Br Leonardo Bertulazzi, accogliendo un ricorso della difesa e riconoscendo che la revoca dello status di rifugiato, decretata dal governo di Javier Milei, non era effettiva al momento dell'arresto avvenuto il 29 agosto. Latitante dal 1980, Bertulazzi è tra i responsabili del sequestro dell'ingegnere Piero Costa a Genova nel 1977. Deve scontare 27 anni di reclusione per sequestro di persona, associazione sovversiva e banda armata.