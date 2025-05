Scacchi, Magnus Carlsen pareggia contro 143mila utenti in una partita online

Sia per la durata, sia per l'elevato numero di giocatori coinvolti lo scontro ricorda i precedenti di Garry Kasparov e Viswanathan Anand. Nel 1999 il campione russo aveva sfidato il Team World per la prima volta nella storia. L'incontro si disputò sulla piattaforma di Microsoft Network (MSN) e, dopo quattro mesi e 62 mosse, Kasparov riuscì a vincere. La definì "la più grande partita nella storia degli scacchi". Per celebrare i 25 anni da questo storico avvenimento, nel 2024 il Gran Maestro (uno dei riconoscimenti più importanti per un giocatore di scacchi) Anand affrontò 70mila persone in quello che passò alla storia come Vishy vs. the World e vinse.