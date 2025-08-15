Russia, premi per i soldati al fronte: dalle ricompense ai risarcimenti, quanto si guadagna

Al fronte non ci sono solo russi, ma anche nordcoreani. Il presidente russo Vladimir Putin ha scritto oggi, 15 agosto, una lettera a Kim Jong-un definendo "eroiche" le truppe di Pyongyang che combattono in prima linea in Ucraina. In occasione dell'anniversario della Giornata della Liberazione nazionale della Corea, il capo del Cremlino ha ricordato che le unità dell'Armata rossa e i coreani combatterono insieme per porre fine all'occupazione giapponese della penisola. "I legami di amicizia militante, buona volontà e mutua assistenza, consolidatisi durante la guerra molto tempo fa, rimangono forti e affidabili anche oggi", ha affermato Putin. "Questo è stato pienamente dimostrato dall'eroica partecipazione dei soldati della Rpdc", nome ufficiale della Corea del Nord, "alla liberazione del territorio della regione di Kursk dagli occupanti ucraini. Il popolo russo ricorderà per sempre il loro coraggio e il loro sacrificio". Il presidente russo ha aggiunto che i due Paesi continueranno ad "agire congiuntamente e a difendere efficacemente la propria sovranità, contribuendo in modo significativo alla creazione di un ordine mondiale giusto e multipolare".