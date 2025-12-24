Russia, uno spot tv prende in giro l'Europa: "ll Natale va male? È colpa di Putin"

Il network di stato russo Russia Today, bandito in Europa perché considerato un organo di propaganda del Cremlino, ha pubblicato un video a tema natalizio intitolato "È colpa di Putin!" per schernire gli europei. "È stata pubblicata la canzone del Natale 2025 in Europa. No, non ci siamo sbagliati: Rt fa gli auguri ai residenti dei Paesi occidentali e li esorta a credere ciecamente solo a Babbo Natale", si legge nel post su Telegram che accompagna il link al video.