Putin reintroduce il titolo di "Madre Eroina" per le donne con dieci o più figli

A loro verrà accreditata una somma forfettaria di un milione di rubli , circa 16mila euro. Si tratta di una mossa per contenere il calo demografico in corso dal 2018 nella Federazione Russa.

La norma

- Come riporta l'agenzia Tass, la norma è contenuta in un decreto pubblicato sul portale ufficiale di informazioni legali. Nel documento si legge che viene stabilito "il titolo di Madre Eroina da assegnare a una madre cittadina della Federazione Russa, che abbia partorito e cresciuto dieci o più bambini cittadini della Federazione Russa". Non è tuttavia una novità assoluta: il titolo veniva già assegnato dal 1944 fino al 1991.

Le condizioni

- Per diventare "Madre Eroina", aggiunge Il Messaggero, servono alcune condizioni. Il titolo viene infatti assegnato quando il decimo figlio raggiunge l'età di un anno e, al contempo, tutti gli altri nove sono vivi. Il governo russo terrà comunque conto di coloro che sono scomparsi o morti mentre difendevano la Patria - ad esempio svolgendo compiti militari - o a causa di attentati.

Il calo demografico

- L'allarme sul calo demografico è stato lanciato ormai due anni fa da Rosstat, l'istituto nazionale di statistica della Russia, responsabile dei censimenti di carattere economico, sociale, commerciale e industriale della Federazione. Secondo le stime, la popolazione russa potrebbe scendere intorno ai 143 milioni di persone entro il 2036 viste le previsioni riguardo la fertilità, la mortalità e le migrazioni. Stando ai dati risalenti al 2020, la Federazione conta più di 144 milioni di persone, a fronte dei 148 milioni dei primi anni Novanta.